Vanessa Mai wird zur singenden Hexe bei Bibi Blocksberg

Berlin/Backnang (dpa) - Die Sängerin Vanessa Mai (34) übernimmt eine Gastrolle im neuen Bibi-Blocksberg-Hörspiel «Das Winterhexenfest». Die in Backnang in Baden-Württemberg lebende Sängerin spricht darin die singende Hexe Vala Virtuosa, die beim traditionellen Winterhexenfest auf dem Blocksberg auftritt. Das teilte der Hörspielproduzent Kiddinx mit.

Für die Folge 167 steuert Mai auch den Song «Nie wieder allein» bei. Das Lied soll am 6. November als Single erscheinen und wird zudem als Bonus-Track auf dem Hörspiel enthalten sein. Ein Musikvideo ist ebenfalls angekündigt.

Die neue Bibi-Folge erscheint laut Kiddinx am 13. November. Mai hatte ihre Beteiligung nach Angaben von Kiddinx in ihrem Podcast «Schön laut» bekanntgegeben. Sie freue sich, Teil der Welt von Bibi Blocksberg zu werden, erklärte die Sängerin. Seit 2017 ist Mai mit Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Schlagersängerin Andrea Berg, verheiratet.