Vater und Sohn landen mit Gleitschirm in Baumwipfel

Baden-Baden (dpa/lsw) - An einem Gleitschirm hängend sind ein Vater und sein elfjähriger Sohn am Merkurberg in Baden-Baden in Baumwipfeln gelandet. Der 47-Jährige und das Kind seien unversehrt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Höhenretter der Feuerwehr holten die beiden zurück auf den Boden. Wie es zu dem Flugunfall kommen konnte, war zunächst unklar.