Flugunfall

Vater und Sohn landen mit Gleitschirm in Baumwipfel

Höhenflug der anderen Art: Ein Elfjähriger hängt mit seinem Papa in den Baumkronen. Die Feuerwehr muss anrücken.

Die Feuerwehr rettet Vater und Sohn aus luftiger Höhe. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr rettet Vater und Sohn aus luftiger Höhe. (Symbolbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - An einem Gleitschirm hängend sind ein Vater und sein elfjähriger Sohn am Merkurberg in Baden-Baden in Baumwipfeln gelandet. Der 47-Jährige und das Kind seien unversehrt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Höhenretter der Feuerwehr holten die beiden zurück auf den Boden. Wie es zu dem Flugunfall kommen konnte, war zunächst unklar.

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