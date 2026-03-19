Kreis Heilbronn

Vater und Sohn nach Kleingarten-Einbruchsserie in Haft

Nach zahlreichen Einbrüchen in Gartenhäuser sitzen vier Männer in Untersuchungshaft. Ein Vater und sein Sohn sollen an einer Serie von 82 Taten im Landkreis Heilbronn beteiligt gewesen sein.

Gartenhäuser im Landkreis Heilbronn wurden Ziel einer Einbruchsserie. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Gartenhäuser im Landkreis Heilbronn wurden Ziel einer Einbruchsserie. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einer Serie von Einbrüchen in Gartenhäuser im Landkreis Heilbronn hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen – darunter auch einen Vater und seinen Sohn. Den Männern im Alter zwischen 20 und 42 Jahren werden insgesamt 82 Taten mit einem Schaden von rund 85.000 Euro zugerechnet, darunter 63.000 Euro an Diebesgut, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

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Die Verdächtigen sollen seit Ende 2024 in Kleingartenanlagen in Leingarten, Bad Rappenau, Bad Friedrichshall, Neuenstadt und Heilbronn eingebrochen sein. Der 20-jährige Sohn und ein 40-jähriger Mittäter befanden sich bereits wegen anderer Delikte in Haft. Der 42-jährige Vater war Ende 2025 entlassen worden, wurde Anfang März zusammen mit einem 39-jährigen mutmaßlichen Komplizen erneut festgenommen. Nach richterlicher Vorführung kamen auch sie in Untersuchungshaft.

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