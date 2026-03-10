Untersuchungshaft

Jugendliche sollen Serie von Straftaten verübt haben

Einbrüche in unter anderem Kitas, Imbisse und Hotels: Jugendliche sollen in Ravensburg und am Bodensee eine ganze Einbruchsserie begangen haben.

Ein 20-Jähriger, ein 16-Jähriger sowie ein 13-Jähriger stehen im Verdacht an den zahlreichen Straftaten beteiligt gewesen zu sein. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ravensburg (dpa/lsw) - Zwei Minderjährige stehen im Verdacht, zusammen mit Komplizen eine Serie von Straftaten im Raum Ravensburg und am Bodensee begangen zu haben. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 13- und einen 16-Jährigen sowie einen inzwischen 20-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Gruppe soll in wechselnder Besetzung und mit Komplizen unter anderem Einbrüche, Diebstähle und Raubdelikte begangen haben. Den Jugendlichen wird etwa vorgeworfen, in eine Kindertagesstätte, einen Imbiss, eine Bäckereifiliale und ein Eiscafé eingebrochen zu sein. Auch Diebstähle in zwei Hotels in Überlingen sowie ein Einbruch in ein Gasthaus werden ihnen zugeschrieben.

Der 13-Jährige soll zudem mit einem weiteren Jugendlichen in ein Gasthaus eingebrochen sein. Die Ermittler wurden unter anderem durch Zeugenaussagen und Videoaufnahmen auf die Spur der Gruppe geführt. Ob die Verdächtigen noch für weitere Taten verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den 20-Jährigen an. Der 16-Jährige kam nach dem Gerichtstermin wegen eines früheren Verfahrens in Jugendarrest.

