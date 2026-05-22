Hintergründe unklar

Vater und Sohn schwer verletzt gefunden - Sohn stirbt

Ein Anwohner alarmiert die Polizei: In Markgröningen werden zwei Männer schwer verletzt entdeckt. Hinweise auf mögliche Einwirkung Dritter gibt es laut Polizei zunächst nicht.

Polizei findet zwei schwer verletzte Männer in Markgröningen. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa
Polizei findet zwei schwer verletzte Männer in Markgröningen. (Symbolbild)

Markgröningen (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Markgröningen zwei schwer verletzte Männer, Vater und Sohn, gefunden. Ein Anwohner meldete am Donnerstagabend über den Notruf eine hinter einem Wohnhaus liegende Person, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Rettungsdienst und die Polizei fanden daraufhin einen schwer verletzten 33 Jahre alten Mann. Er sei noch vor Ort gestorben, hieß es. 

In der Wohnung der Eltern des 33-Jährigen trafen die Einsatzkräfte auf einen ebenfalls lebensbedrohlich verletzten 66 Jahre alten Mann. Der Vater des 33-Jährigen wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Hinweise auf eine mögliche Einwirkung Dritter lagen bislang nicht vor. Über die Art der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.

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