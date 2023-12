VDL Hessen nennt Resultat der Pisa-Studie schockierend

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Verband der Lehrer Hessen (VDL) hat das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler in der internationalen Leistungsstudie Pisa 2022 als «wenig überraschend, aber trotzdem schockierend» bezeichnet. «Es ist beachtlich, dass ein Drittel der Jugendlichen in Mathematik Leistungen erbringt, die sehr deutlich unter dem Durchschnitt liegen und als mangelhaft gelten», teilte der VDL-Landesvorsitzende Jörg Leinberger am Mittwoch in Egelsbach mit. Auch die Leistungen im Bereich Lesen ließen Besorgnis aufkommen.