Vegan gibt's nicht: Was hinter Gittern auf den Teller kommt

Stuttgart (dpa/lsw) - Häftlinge in baden-württembergischen Gefängnissen haben die Wahl zwischen verschiedenen Ernährungsweisen. Nur vegane Kost wird von den Anstaltsküchen nicht angeboten. Das Justizministerium in Stuttgart begründete dies mit gesundheitlichen Risiken durch etwaige Mangelerscheinungen. Die Nachfrage nach veganer Kost sei auch sehr gering.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht eine Empfehlung weder für noch gegen eine vegane Ernährung aus. Allerdings weisen die Fachleute darauf hin, dass vegane Ernährung gut geplant sein sollte. Menschen, die das machen möchten, sollten unter anderem dauerhaft, regelmäßig und zuverlässig ein Vitamin-B12-Präparat einnehmen, die Versorgung mit dem Vitamin regelmäßig ärztlich überprüfen lassen sowie auf eine ausreichende Jodzufuhr achten.

Nur drei Mal pro Woche Fleisch

Kommen Menschen in Baden-Württemberg ins Gefängnis, können sie nach Angaben des Ministeriums im Zuge der ärztlichen Eingangsuntersuchung aus drei Kostarten wählen: Normalkost, Normalkost ohne Schwein und vegetarische Kost. Eine einmal getroffene Wahl zu ändern, sei nur aus zwingenden Gründen möglich, erklärte eine Sprecherin. Statistische Daten zu den Präferenzen und möglichen Verschiebungen im Laufe der Jahre gibt es demzufolge nicht.

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Foto: Christoph Schmidt/dpa Bei der ärztlichen Eingangsuntersuchung können die Gefangenen aus verschiedenen Kostarten wählen. (Archivbild)

Im Vergleich zur Nachfrage nach veganer Kost werde das vegetarische Angebot häufig gewählt. Aber auch bei Normalkost und solcher ohne Schwein erhalten die Gefangenen den Angaben zufolge in der Regel nur drei Mal pro Woche Fleischgerichte. Insofern überrascht folgender Hinweis der Sprecherin nicht: «Aus der Justizvollzugspraxis wird berichtet, dass Gefangene immer wieder beanstanden, dass zu wenig Fleischgerichte angeboten würden.»

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