JVA-Küchen

Vegan gibt's nicht: Was hinter Gittern auf den Teller kommt

Vegetarisch, ohne Schwein oder ganz normal: Gefangene im Südwesten können zwischen mehreren Kostarten wählen. Warum vegane Mahlzeiten nicht auf dem Speiseplan stehen und was Häftlinge beanstanden.

Gefangene beanstanden immer wieder, dass zu wenig Fleischgerichte angeboten würden. (Archivbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Gefangene beanstanden immer wieder, dass zu wenig Fleischgerichte angeboten würden. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Häftlinge in baden-württembergischen Gefängnissen haben die Wahl zwischen verschiedenen Ernährungsweisen. Nur vegane Kost wird von den Anstaltsküchen nicht angeboten. Das Justizministerium in Stuttgart begründete dies mit gesundheitlichen Risiken durch etwaige Mangelerscheinungen. Die Nachfrage nach veganer Kost sei auch sehr gering. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung spricht eine Empfehlung weder für noch gegen eine vegane Ernährung aus. Allerdings weisen die Fachleute darauf hin, dass vegane Ernährung gut geplant sein sollte. Menschen, die das machen möchten, sollten unter anderem dauerhaft, regelmäßig und zuverlässig ein Vitamin-B12-Präparat einnehmen, die Versorgung mit dem Vitamin regelmäßig ärztlich überprüfen lassen sowie auf eine ausreichende Jodzufuhr achten.

Nur drei Mal pro Woche Fleisch

Kommen Menschen in Baden-Württemberg ins Gefängnis, können sie nach Angaben des Ministeriums im Zuge der ärztlichen Eingangsuntersuchung aus drei Kostarten wählen: Normalkost, Normalkost ohne Schwein und vegetarische Kost. Eine einmal getroffene Wahl zu ändern, sei nur aus zwingenden Gründen möglich, erklärte eine Sprecherin. Statistische Daten zu den Präferenzen und möglichen Verschiebungen im Laufe der Jahre gibt es demzufolge nicht.

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Bei der ärztlichen Eingangsuntersuchung können die Gefangenen aus verschiedenen Kostarten wählen. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Bei der ärztlichen Eingangsuntersuchung können die Gefangenen aus verschiedenen Kostarten wählen. (Archivbild)

Im Vergleich zur Nachfrage nach veganer Kost werde das vegetarische Angebot häufig gewählt. Aber auch bei Normalkost und solcher ohne Schwein erhalten die Gefangenen den Angaben zufolge in der Regel nur drei Mal pro Woche Fleischgerichte. Insofern überrascht folgender Hinweis der Sprecherin nicht: «Aus der Justizvollzugspraxis wird berichtet, dass Gefangene immer wieder beanstanden, dass zu wenig Fleischgerichte angeboten würden.»

Was passiert bei Allergien oder Unverträglichkeiten?

Sind Gefangene krank, erhalten sie den Ausführungen zufolge Normalkost, soweit die Anstaltsärztin oder der Anstaltsarzt nichts anderes empfiehlt oder verordnet. Diese berücksichtigten auch, wenn wegen Unverträglichkeiten, Allergien oder einer Krankheit eine bestimmte Ernährung angezeigt sei. Solche Kriterien würden ebenfalls schon bei der Eingangsuntersuchung erhoben.

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