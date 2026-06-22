Vegetationsbrand am Grünen Heiner in Stuttgart
Auf dem Grünen Heiner in Stuttgart steht eine große Grasfläche in Flammen. Feuerwehren aus zwei Landkreisen rücken an und bekämpfen das Feuer an dem Berg gemeinsam.
Stuttgart (dpa/lsw) - Auf dem Grünen Heiner in Stuttgart hat eine Grasfläche von rund 1.200 Quadratmetern gebrannt. Die Feuerwehr Stuttgart wurde nach eigenen Angaben am Mittag zu einer Stelle unterhalb des Windrades alarmiert. Weil der Grüne Heiner auf den Gemarkungen Stuttgart sowie Korntal-Münchingen liegt, rückten parallel auch Feuerwehreinheiten aus dem Landkreis Ludwigsburg aus. Die Feuerwehren aus Stuttgart und Ditzingen begannen gemeinsam mit der Brandbekämpfung.
Nach Angaben der Feuerwehr kamen insgesamt vier Löschrohre zum Einsatz. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung nahm unter anderem ein Großtanklöschfahrzeug den Pendelverkehr auf. Bereits nach kurzer Zeit zeigten die Maßnahmen laut Feuerwehr Wirkung. Erste Einsatzkräfte konnten demnach wieder abrücken. Verletzt wurde niemand.