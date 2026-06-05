Kriminalität

Verabredung zum Mord? Weiterer Jugendlicher verhaftet

Mehrere Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren sollen eine schwere Straftat geplant haben. Die Polizei griff rechtzeitig zu. Was wird den Jugendlichen vorgeworfen?

Der nun verhaftete Verdächtige ist ein 15 Jahre alter Deutscher. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der nun verhaftete Verdächtige ist ein 15 Jahre alter Deutscher. (Symbolbild)

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Der Vorwurf wiegt schwer: Mehrere Jugendliche sollen sich in Esslingen bei Stuttgart zum Mord an einem gleichaltrigen Jungen verabredet haben. Zwei von ihnen sitzen bereits in Untersuchungshaft, nun wurde ein Haftbefehl gegen einen dritten jugendlichen Tatverdächtigen vollzogen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gemeinsam mitteilten. Auch dem 15-Jährigen wird demnach Verabredung zum Mord vorgeworfen.

Der junge Deutsche aus dem Rems-Murr-Kreis war bereits vor zwei Wochen vorläufig festgenommen, anschließend aber wegen mangelnden dringenden Tatverdachts wieder freigelassen worden. Die weiteren Ermittlungen und vor allem die erste Auswertung von Mobiltelefonen hätten den Tatverdacht jedoch erhärtet, hieß es.

Verdacht kam bei Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs 

Die Ermittler hatten am 22. Mai zunächst insgesamt vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren nahe einer Schule im Stadtteil Oberesslingen festgenommen – und so mutmaßlich eine Gewalttat verhindert. Zwei von ihnen waren danach wieder auf freien Fuß gekommen. 

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Auf die geplante Tat waren Beamte des Cybercrime-Zentrums im Zuge der Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs gestoßen. Bei dem mutmaßlichen Opfer der geplanten Gewalttat soll es sich laut Generalstaatsanwaltschaft ebenfalls um einen Jugendlichen handeln.

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