Verbände richten Forderungen an mögliche Koalitionäre

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Start der Koalitionsgespräche in Hessen in dieser Woche haben zahlreiche Verbände Forderungen an das geplante künftige Regierungsbündnis aus CDU und SPD gestellt. Der Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, Wolf Mang, erklärte, er hoffe auf einen «wirtschaftsfreundlichen Koalitionsvertrag für mehr Wachstum».