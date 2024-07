Verband: Viele Tierheime haben Aufnahmestopps

Altenstadt (dpa/lhe) - Viele Tierheime in Hessen können wegen Überlastung keine Tiere mehr aufnehmen. Fast zwei Drittel von 18 befragten Tierheimen im Land nehmen keine Hunde mehr auf, wie der Landestierschutzverband Hessen auf Anfrage mitteilte. 53 Prozent der Befragten haben demnach einen Aufnahmestopp bei Katzen. Nur 16 Prozent der Befragten gaben an, dass sie aktuell in den meisten Fällen helfen können. Entspannter sei die Lage bei Kleintieren, wo nur bei 22 Prozent der befragten Tierheime ein Aufnahmestopp besteht.