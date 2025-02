Verbandspräsident: Kommunen erfüllen Erwartungen nicht mehr

Ravensburg (dpa/lsw) - Gemeindetagspräsident Steffen Jäger sieht die Stabilität der Demokratie in Gefahr, wenn die Politik den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr gerecht wird. «Die Kommunen sind trotz eines riesigen Kraftaufwandes nicht mehr in der Lage, das zu leisten, was die Bevölkerung von ihnen erwartet», sagte Jäger der «Schwäbischen Zeitung» (Ravensburg). Dabei gehe es etwa um fehlende Kita-Plätze, überbelegte Schulen sowie die Sicherheits- und Migrationspolitik.