Verbindungsspur am Wetzlarer Kreuz wird gesperrt
Autofahrer werden von heute morgen an am Wetzlarer Kreuz umgeleitet. Welche Spur betroffen ist.
Wetzlar (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten wird vom heutigen Montagmorgen an eine Verbindungsspur im Wetzlarer Kreuz gesperrt. Betroffen ist die Spur von der Autobahn 480 in Fahrtrichtung Aßlar auf die Autobahn 45 in Richtung Frankfurt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Sperrung beginnt um 5.00 Uhr morgens und endet am kommenden Mittwoch um 18.00 Uhr. Umgeleitet wird der Verkehr im Kreisverkehr an der Anschlussstelle Aßlar.
Hintergrund der Sperrung sind Bohrungen, die im Vorfeld für den Umbau des Wetzlarer Kreuzes und den Neubau der Talbrücke Engelsbach durchgeführt werden müssen.