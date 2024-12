Verdacht auf Drogenhandel: Vier Menschen in Hessen verhaftet

Gießen/München (dpa/lhe) - Ermittler haben bei einer Durchsuchungsaktion in Hessen vier Menschen wegen des Verdachts auf Drogenhandel verhaftet. Laut der Staatsanwaltschaft Gießen und der Polizei durchsuchten die Einsatzkräfte acht Objekte im Wetteraukreis, im Landkreis Offenbach sowie in Hanau. Beteiligt waren demnach auch Spezialeinheiten sowie die Hessische Polizei. Die Durchsuchungen fanden bereits am Donnerstagmorgen statt.