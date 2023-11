Siebeneinhalb Jahre Haft für Drogenhandel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Drogenhandels ist ein 26 Jahre alter Mann am Montag vom Landgericht Frankfurt zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er soll die Wohnung seines Bruders in Frankfurt-Niederrad als Lager für das Rauschgift benutzt haben. Nachdem es dort im April dieses Jahres zu einem Küchenbrand gekommen war, hatten die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten rund 32 Kilogramm Haschisch, 18 Kilogramm Marihuana sowie drei Kilogramm Kokain entdeckt. Einen Teil davon hatte der Angeklagte seinem Geständnis zufolge in Neu-Ulm (Bayern) gekauft. (AZ 5870 Js 217816/23)