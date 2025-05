Verdacht auf Gewalt: Mann ohne Erinnerung verletzt gefunden

Oberndorf (dpa/lsw) - Ohne eine Erklärung für seine Wunden ist ein 59-jähriger Mann in Oberndorf (Landkreis Rottweil) verletzt gefunden worden. Weil er sich später wieder bruchstückhaft an einen Vorfall erinnerte, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, wie die Beamten mitteilten. Der Mann war in der Nacht von Freitag auf Samstag entdeckt und in eine Klinik gebracht worden.