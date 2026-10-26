Verdacht auf K.-o.-Tropfen nach Halloween-Party
Drei Menschen müssen nach einer Halloween-Party in Rottweil ins Krankenhaus. Was die Ermittler hinter den Beschwerden vermuten.
Rottweil (dpa/lsw) - Nach einer Halloween-Party in einem Rottweiler Club ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf den Einsatz von K.-o.-Tropfen. Wie die Polizei mitteilte, klagten am frühen Sonntagmorgen mehrere Feiernde über gesundheitliche Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen.
Drei Personen wurden demnach zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Symptome gehen die Ermittler dem Verdacht nach, dass den Betroffenen unbemerkt Substanzen ins Getränk gemischt wurden.