Verdacht auf Missbrauch: Mann am Flughafen festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an Schutzbefohlenen ist ein junger Mann am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Die Kriminalpolizei Rostock habe mit Hilfe des Mobiltelefons des 22-Jährigen seinen Aufenthaltsort bestimmt - die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen nahm ihn daraufhin fest, teilte sie mit. Dem Niederländer wird vorgeworfen, während einer Au-pair-Tätigkeit eine intime Beziehung zu einer ihm anvertrauten 15-Jährigen in Deutschland aufgebaut zu haben.