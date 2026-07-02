Verdächtige nach Serie von Kellereinbrüchen festgenommen
Ein Zeuge meldet einen Einbruch in Stuttgart und die Polizei nimmt zwei Männer fest. Die Ermittlungen zeigen, dass die Verdächtigen für viel mehr Taten verantwortlich seien könnten.
Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Verdächtige sind nach einer Serie von Kellereinbrüchen in Stuttgart festgenommen worden. Sie sollen für mindestens 35 Taten verantwortlich sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Zeuge hatte die Polizei am Montag wegen eines Einbruchs alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei verdächtige Männer und nahmen sie fest.
Bei einer Wohnungsdurchsuchung trafen die Beamten auch die 39-Jährige an und nahmen sie fest. Außerdem entdeckten sie mutmaßlich gestohlene Gegenstände wie Schmuck, Münzen und Uhren. Der Wert liege laut Polizei im vierstelligen Bereich.
Am Dienstag erließ ein Haftrichter Haftbefehl gegen die drei Verdächtigen. Sie kamen in Justizvollzugsanstalten. Die Einbrüche sollen sie überwiegend in der Stuttgarter Innenstadt verübt haben.