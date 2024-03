Verdächtige nach Tankstellenüberfall festgenommen

Griesheim (dpa/lhe) - Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle im südhessischen Griesheim hat die Polizei zwei weitere Verdächtige gefasst. Zwei Männer im Alter von 23 und 34 Jahren seien am Freitag festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Noch am Tag der Tat war demnach ein erster Verdächtiger - ebenfalls 23 Jahre alt - geschnappt worden. Alle drei Männer sitzen den Angaben zufolge mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Überfall ereignete sich in der Nacht zum vergangenen Donnerstag. Dabei sollen Angestellte mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht und Geld sowie E-Zigaretten erbeutet worden sein. Die Polizei war zunächst von zwei Tätern ausgegangen.