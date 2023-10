Drei Männer wegen mutmaßlichen Millionenbetrugs festgenommen

Kelsterbach/Rüsselsheim (dpa/lhe) - Wegen eines mutmaßlichen Millionenbetrugs sind drei Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet festgenommen worden, zwei von ihnen sind in Untersuchungshaft gekommen. Die Polizei durchsuchte am Mittwoch vier Objekte in Kelsterbach, Kriftel, Hattersheim und Hanau, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilten. Ein 32-Jähriger und dessen 63 Jahre alter Vater sollen unter anderem mit einem Lastschriftbetrug über eine Million Euro von geschädigten Unternehmen erbeutet haben. Dabei sollen sie ein komplexes «Netzwerk aus eigenen Firmen und Fremdfirmen, Finanzagenten sowie Strohmännern» eingesetzt haben, hieß es.