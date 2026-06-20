Verdächtige Tasche legt Bahnhof am Bodensee stundenlang lahm
Stundenlanger Stillstand am Bahnhof: Eine herrenlose Tasche sorgt für Alarm. Doch Entschärfer geben Entwarnung.
Friedrichshafen (dpa) - Nach dem Fund einer verdächtigen Tasche ist der Stadtbahnhof in Friedrichshafen (Bodenseekreis) für mehrere Stunden gesperrt worden. Eine Streife der Bundespolizei habe am Freitag gegen 20.30 Uhr ein herrenloses Gepäckstück entdeckt, teilte die Bundespolizei mit. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem Gegenstand eine Gefahr ausging, seien der Bahnhof selbst sowie der Bahnhofsvorplatz und der Busbahnhof gesperrt worden.
Entschärfer untersuchten den Angaben nach den Gegenstand und gaben schließlich Entwarnung. Nach etwa sechs Stunden, gegen 2.00 Uhr in der Nacht, sei der Bahnhof freigegeben worden und Züge hätten wieder fahren können, hieß es. In der Tasche seien zudem Hinweise auf den Besitzer gefunden worden. Die Ermittlungen dauern weiter an.