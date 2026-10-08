Mannheim

Verdächtiger Gegenstand? Polizeieinsatz mit Straßensperren

Die Polizei sperrt Straßen im Mannheimer Stadtteil Neckarau ab. Ein Zeuge will dort eine Person mit einem verdächtigen Gegenstand gesehen haben.

Die Polizei sucht eine Person mit einem verdächtigen Gegenstand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht eine Person mit einem verdächtigen Gegenstand. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Mit zahlreichen Einsatzkräften und Straßensperren hat die Polizei im Mannheimer Stadtteil Neckarau nach einem Menschen gesucht, der laut einem Zeugen einen verdächtigen Gegenstand bei sich haben soll. Schon nach kurzer Zeit stellte die Polizei die Fahndungsmaßnahmen ein. 

«Die Überprüfungen im weiten Umfeld des gemeldeten Sichtungsortes ergaben keinerlei Auffälligkeiten», hieß es. «Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Öffentlichkeit.»

Der Zeuge habe die Polizei alarmiert, weil er eine Person mit einem verdächtigen Gegenstand in der Hand gesehen habe. Worum es dabei ging, sagte ein Polizeisprecher zunächst nicht. In der Region grenzen Gewerbe und Wohngebiet aneinander. Dort befinden sich unter anderem zudem eine Feuerwache sowie Einrichtungen der Technischen Hochschule Mannheim.

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