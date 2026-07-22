Fahrerflucht

Lkw rammt Bahnschranke in Mannheim-Neckarau und flüchtet

Ein unbekannter Lastwagenfahrer fährt bei Rot über den Mannheimer Bahnübergang und beschädigt die Schranke. Der Verursacher flüchtet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Mannheimer Polizei melden (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Mannheimer Polizei melden (Symbolbild).

Mannheim. Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Mittwochnachmittag eine Schranke an einem Bahnübergang im Mannheimer Stadtteil Neckarau beschädigt und ist anschließend abgehauen. Wie die Polizei berichtet, beobachtete eine Zeugin, wie der Lkw den Bahnübergang in der Fabrikationsstraße in Richtung Neckarauer Straße bei Rot überquerte. Der Lastwagen stieß gegen die sich schließende Bahnschranke und verbog sie. Daraufhin entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle.

Trotz der Beschädigung ist die Schranke weiterhin funktionstüchtig. Der Sachschaden ließ sich zunächst nicht beziffern. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Zeugin konnte kein Kennzeichen erkennen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden. (heh)

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