Verdächtiger nach Mordversuch soll auch Drogendealer sein

Böblingen (dpa/lsw) - Gegen einen wegen versuchten Mordes festgenommenen 25-Jährigen wird außerdem wegen Drogenhandels ermittelt. Spezialkräfte des Zolls sowie Polizeibeamte hatten den Mann sowie einen 26 Jahre alten Beifahrer Mitte Januar nach einer Verfolgungsfahrt in Böblingen festgenommen, wie die Ermittler mitteilten. Ein dritter Verdächtiger im Alter von 39 Jahren wurde in Schönaich (Landkreis Böblingen) festgenommen. Die drei Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.