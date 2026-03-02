Busse und Bahnen

Verdi: Keine Nahverkehr-Warnstreiks in den nächsten Tagen

Hunderttausende Fahrgäste im Land können erst einmal durchatmen: Bis zum 9. März drohen keine Warnstreiks im Nahverkehr. Wie es danach in Stuttgart, Karlsruhe und Co. weitergeht, bleibt spannend.

Solche Bilder wird es erst einmal nicht geben: Bis zum 9. März will Verdi nicht zu Warnstreiks im Nahverkehr aufrufen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Solche Bilder wird es erst einmal nicht geben: Bis zum 9. März will Verdi nicht zu Warnstreiks im Nahverkehr aufrufen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Fahrgäste im Nahverkehr können vorerst aufatmen: In den kommenden Tagen wird es keine Warnstreiks in großen Städten im Südwesten geben. «Wir werden bis zur nächsten vereinbarten Verhandlungsrunde am 9. März nicht zu Warnstreiks aufrufen», sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Die Gespräche am Montag seien konstruktiv verlaufen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bus- und Bahnfahrer in Baden-Württemberg hatten zuletzt Anfang Februar einen Tag lang ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen waren Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz. Busse und Bahnen standen dort daraufhin weitgehend in den Depots.

Der Hintergrund sind Verhandlungen über neue Manteltarifverträge für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe, die aktuell in fast allen Bundesländern geführt werden. In Baden-Württemberg arbeiten in dem Bereich rund 6.700 Menschen. Verdi hatte bereits in der vergangenen Woche zu bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen - im Südwesten wurde allerdings nicht gestreikt. 

Verdi fordert höhere Zuschläge

In den Gesprächen zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) geht es nicht um höhere Löhne, sondern um den Manteltarifvertrag - und damit die Arbeitsbedingungen. Verdi fordert unter anderem höhere Zuschläge für Überstunden, Nacht- und Wochenendarbeit sowie Zulagen entsprechend der jeweiligen Entgeltstufe. Die Arbeitgeber verwiesen zuletzt immer wieder auf die angespannte Finanzlage der Kommunen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verdi will Nahverkehr in großen Südwest-Städten lahmlegen
Am Montag

Verdi will Nahverkehr in großen Südwest-Städten lahmlegen

Verdi fordert höhere Zuschläge, Arbeitgeber warnen vor leeren Kassen. Nun ruft die Gewerkschaft zum Warnstreik auf - mit Folgen für Hunderttausende Fahrgäste. Sie müssen sich Alternativen suchen.

30.01.2026

Wo Fahrgäste mit Ausfällen im Nahverkehr rechnen müssen
Tarifkonflikt

Wo Fahrgäste mit Ausfällen im Nahverkehr rechnen müssen

In Stuttgart, Karlsruhe und Co. könnten Busse und Bahnen bald immer wieder stillstehen. Der Grund: Im kommunalen Nahverkehr drohen Warnstreiks. Um welche Städte geht es?

28.01.2026

Verdi-Warnstreik: Busse und Bahnen fahren nicht
Tarifkonflikt

Verdi-Warnstreik: Busse und Bahnen fahren nicht

Die Gewerkschaft legt mit einem Aktionstag den Nahverkehr lahm. Betroffen ist auch das private Omnibusgewerbe. Wo bleiben Busse und Bahnen im Depot?

21.02.2025

Warnstreiks im Nahverkehr: Busse und Bahnen bleiben im Depot
Tarifverhandlungen

Warnstreiks im Nahverkehr: Busse und Bahnen bleiben im Depot

Pendler und Pendlerinnen müssen sich am Freitag in Geduld üben. Die Gewerkschaften legen im Tarifstreit des öffentlichen Diensts den Nahverkehr lahm. Welche Städte sind betroffen?

19.02.2025

Tarifkonflikt

Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen

Verdi hat bei Verkehrsbetrieben in vielen Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Seit Donnerstagfrüh stehen vielerorts Bahnen und Busse still.

29.02.2024