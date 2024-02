Verdi: Wollen diese Woche Tarifabschluss bei Lufthansa

Frankfurt/Main (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi will den Tarifkonflikt beim Lufthansa-Bodenpersonal möglichst noch in dieser Woche beenden. «Wir haben jetzt zweimal bewiesen, dass wir streiken können», sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Erneut gebe es eine starke Beteiligung an den Warnstreikaktionen, sodass noch mehr Flüge ausfielen als bei der ersten Welle Anfang Februar. «Es wäre daher klug, jetzt zum Abschluss zu kommen.»