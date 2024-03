Verfolgungsjagd unter Drogen und Alkohol

Fulda (dpa/lhe) - Ein 31-jähriger Autofahrer hat sich am Ostersonntag in Neuhof (Landkreis Fulda) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Abend mitteilte, waren der Mann und sein Beifahrer am Nachmittag durch ihr «Poserverhalten» aufgefallen. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu fliehen, konnte jedoch nach kurzer Zeit gestoppt werden.