Vergewaltigung? Fall um Polizisten geht zum Landgericht
Ein Polizist ist wegen Verdachts der Vergewaltigung angeklagt. Zwei Frauen sollen aus Angst mit ihm Sex gehabt haben. Nun muss das Landgericht entscheiden, ob es zum Prozess kommt.
Mannheim (dpa/lsw) -Der Fall rund um einen Polizisten, der zwei mutmaßliche Zwangsprostituierte vergewaltigt haben soll, geht zur nächsthöheren Instanz. Wegen der besonderen Bedeutung werde das Verfahren dem Landgericht Mannheim vorgelegt, teilte das Amtsgericht mit. Außerdem sei eine höhere Freiheitsstrafe als vier Jahre zu erwarten - mehr als vier Jahre darf ein Amtsgericht nicht verhängen.
Der 38 Jahre alte Beamte vom Polizeipräsidium Mannheim soll zwei mutmaßliche Opfer von Zwangsprostitution zum Sex gedrängt haben. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, zunächst beim Amtsgericht. Nun jedoch muss das Landgericht über die Eröffnung des Verfahrens entscheiden.
Eingeschüchtert und zum Sex gedrängt?
Der Polizist hatte im Juni vergangenen Jahres Personenkontrollen in einem Mannheimer Hotel durchgeführt. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass in dem Hotel illegale Prostitution betrieben werde.
Den beiden kontrollierten Frauen soll der Polizeibeamte angekündigt haben, dass sie eine Strafe zahlen müssten. Als die Frauen mutmaßlich sagten, dass sie das nicht könnten, soll der Polizist erwidert haben, dass man dies auch anders lösen könne.
Am selben Abend soll er die beiden 22 und 29 Jahre alten Frauen außerhalb seiner Dienstzeit wieder im Hotel aufgesucht und ihnen eine Geldstrafe oder eine Verhaftung angedroht haben, sofern sie nicht mit ihm Geschlechtsverkehr hätten. Aus Angst sollen die Frauen mit ihm Sex gehabt haben. Später offenbarten sie sich einem anderen Polizisten, wodurch das Ermittlungsverfahren eröffnet wurde.