Vergewaltigungsprozess gegen dementen Mann eingestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Vergewaltigungsprozess im Frankfurter Landgericht ist wegen Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten eingestellt worden. «Es ist ein unbefriedigendes Ergebnis, aber es gibt keine Alternative», sagte der Vorsitzende Richter in seiner Begründung. Der an Demenz leidende Mann war angeklagt, weil er seine Tochter während der Flucht aus dem Irak in den 1990er Jahren mehrfach vergewaltigt haben soll.