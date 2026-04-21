Bauarbeiten

Verkehrsbehinderungen am Rüsselsheimer Dreieck

Pendler zwischen Mainz und Darmstadt aufgepasst: Ab kommender Woche ist die Verbindung zwischen A60 und A67 nur eingeschränkt befahrbar.

Bauarbeiten erfordern eine Fahrbahnverengung am Rüsselsheimer Autobahndreick. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Bauarbeiten erfordern eine Fahrbahnverengung am Rüsselsheimer Autobahndreick. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa) - Autofahrer auf dem Weg von Mainz in Richtung Darmstadt müssen sich ab der kommenden Woche auf Verkehrsbehinderungen am Rüsselsheimer Dreieck einstellen. Von Montag (27. April) an bis zum 26. Mai sei die Verbindungsrampe von der A60 aus Mainz zur A67 in Richtung Darmstadt nur auf einem verengten Fahrstreifen befahrbar, teilte die Autobahn GmbH mit. Grund seien Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn. Für die Zeit der Bauarbeiten sei daher mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, hieß es.

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