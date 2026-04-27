Bauarbeiten

Weitere Verkehrsbehinderungen am Rüsselsheimer Dreieck

Pendler zwischen Mainz und Darmstadt aufgepasst: Ab kommender Woche ist die Verbindung zwischen A60 und A67 nur eingeschränkt befahrbar.

Bauarbeiten erfordern eine Fahrbahnverengung am Rüsselsheimer Autobahndreick. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Bauarbeiten erfordern eine Fahrbahnverengung am Rüsselsheimer Autobahndreick. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa) - Die Fahrbahnsanierung der Autobahn 60 zwischen Mainz und dem Rüsselsheimer Dreieck in Richtung Darmstadt und Frankfurt geht weiter. Von diesem Montagnachmittag um 15.00 Uhr an wird die Überleitung am Rüsselsheimer Dreieck zur A67 in Richtung Darmstadt nur noch einspurig befahrbar sein. Autofahrer, insbesondere Pendler, müssen also bei dichtem Verkehr mit Behinderungen rechnen. Die Instandsetzungsarbeiten an der Verbindungsrampe sollen bis zum 26. Mai um 18.00 Uhr dauern. 

Bereits seit Anfang April wird in einer zweiten Phase ein 6,8 Kilometer langer Autobahnabschnitt bis zum Mainspitz-Dreieck bei Mainz grunderneuert. Die Arbeiten hatten im vergangenen Jahr begonnen und sollen bis Jahresende komplett abgeschlossen sein. Alle Fahrstreifen bleiben währenddessen erhalten, wenn auch in verengter Form.

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