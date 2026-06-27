Verkehrsclub übt Kritik nach Streckensperrung

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat angesichts der Streckensperrung der Bahn zwischen Frankfurt und Gießen ein besseres Krisenmanagement gefordert. Solche Streckensperrungen seien nie absolut auszuschließen, teilte der VCD mit. «Es braucht dann aber neben Notfallplänen vor allem ein vertrauenswürdiges Informations-Management.»

Man könnesich auf solche Eventualitäten vorbereiten. Zum Beispiel mit einer Busreserve für den Ersatzverkehr und Fahrpersonal in Bereitschaft. «Es dauert regelmäßig Stunden, bis Ersatzverkehre neu eingerichtet sind», heißt es in einer Mitteilung. Was man am Nachmittag des 23. Juni konkret habe erleben können, spotte jeglicher Beschreibung. Es seien Ersatzbusse ausgewiesen worden, die nicht gefahren seien. Die DB-App habe noch die meisten Züge als regulär fahrend ausgewiesen, obwohl die Strecke längst gesperrt gewesen sei.

Die vielen unterschiedlichen Zuständigkeiten im Bahnsystem begünstigten ein Verschwimmen von Verantwortung. Es wäre auch die Aufgabe des Landes Hessen, zusammen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund Abhilfe zu schaffen.

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