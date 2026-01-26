Verletzte bei Unfällen auf winterlichen Straßen
Auf schneeglatten Straßen rutschen Fahrzeuge in den Graben. Nicht immer geht dies glimpflich aus.
Offenbach (dpa/lhe) - Auf winterlichen Straßen sind in Hessen bei Unfällen mehrere Menschen verletzt worden. Allein das Polizeipräsidium in Offenbach meldete 20 witterungsbedingte Unfälle. Bei vier davon habe es Verletzte gegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen handele es sich um leichte Blessuren. Es gebe zudem zahlreiche Meldung über Fahrzeuge, die im Schnee stecken geblieben seien.
Die Polizei appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig zu sein. Es sollte nur Auto gefahren werden, wenn dies wirklich erforderlich sei. Zudem sollten Decken und warme Getränke mitgenommen werden.