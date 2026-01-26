Winterwetter

Verletzte bei Unfällen auf winterlichen Straßen

Auf schneeglatten Straßen rutschen Fahrzeuge in den Graben. Nicht immer geht dies glimpflich aus.

Bei Schneeglätte ist es zu Unfällen gekommen. Foto: Helmut Fricke/dpa
Bei Schneeglätte ist es zu Unfällen gekommen.

Offenbach (dpa/lhe) - Auf winterlichen Straßen sind in Hessen bei Unfällen mehrere Menschen verletzt worden. Allein das Polizeipräsidium in Offenbach meldete 20 witterungsbedingte Unfälle. Bei vier davon habe es Verletzte gegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen handele es sich um leichte Blessuren. Es gebe zudem zahlreiche Meldung über Fahrzeuge, die im Schnee stecken geblieben seien. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Polizei appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig zu sein. Es sollte nur Auto gefahren werden, wenn dies wirklich erforderlich sei. Zudem sollten Decken und warme Getränke mitgenommen werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hunderte Unfälle wegen Schnees - was das Land noch erwartet
Winterwetter

Hunderte Unfälle wegen Schnees - was das Land noch erwartet

Schnee, Glätte und Ausfälle: Heftiger Schneefall hat Baden-Württemberg zum Wochenstart fest im Griff – besonders zwischen Stuttgart und Ulm kam es zu zahlreichen Unfällen. Wie geht es nun weiter?

vor 1 Stunde

Unfälle mit Verletzten bei Schnee und Glätte im Südwesten
Verkehr

Unfälle mit Verletzten bei Schnee und Glätte im Südwesten

Ein Wagen mit Sommerreifen, ein schwer verletztes Mädchen und ein Fahrer, der nach seinem Unfall einfach weiter zur Arbeit fährt: Bei Winterwetter kommt es zu vielen Unfällen auf glatten Straßen.

03.01.2026

Schnee und Glätte: Zahlreiche Unfälle auf Hessens Straßen
Winterwetter

Schnee und Glätte: Zahlreiche Unfälle auf Hessens Straßen

Bei winterlichem Wetter kam es den Tag über zu Verkehrsbehinderungen durch mehrere Unfälle.

02.01.2026

Schnee sorgt für Behinderungen auf hessischen Straßen
Winterwetter

Schnee sorgt für Behinderungen auf hessischen Straßen

Schneefälle haben am frühen Sonntagmorgen einige Unfälle auf hessischen Straßen verursacht. Laut Polizei wurde niemand schwer verletzt.

21.04.2024

Wetter

Winterwetter sorgt für Unfälle und Verkehrseinschränkungen

Schnee und Eis haben in Hessen vielerorts zu Verkehrseinschränkungen und Unfällen geführt. Der Luftverkehr war ebenfalls betroffen. Auch in den kommenden Tagen ist auf den Straßen teilweise Vorsicht geboten.

05.12.2023