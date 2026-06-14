Notfall

Verletzte Kletterin im Donautal per Hubschrauber gerettet

Einsatz am Stuhlfels: Eine Kletterin verletzt sich am Fuß und kommt nicht mehr weiter. Ein Hubschrauber holt sie aus dem Felsen.

Mit einem Hubschrauber wird eine 55 Jahre alte Kletterin verletzt vom Stuhlfels gerettet. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Mit einem Hubschrauber wird eine 55 Jahre alte Kletterin verletzt vom Stuhlfels gerettet. (Symbolbild)

Beuron (dpa/lsw) - Eine verletzte Kletterin ist bei Beuron (Landkreis Sigmaringen) mit einem Hubschrauber gerettet worden. Die 55-Jährige hatte sich am Samstag am Fuß verletzt und saß am Stuhlfels im Donautal fest, wie die Polizei mitteilte. Der Hubschrauber holte sie direkt aus dem Felsen, zog sie nach oben und übergab sie am Boden dem Rettungsdienst.

Zur weiteren Behandlung kam sie in ein Krankenhaus. Wie schwer die Frau verletzt ist, ist bislang unbekannt.

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