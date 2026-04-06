Unfälle

Verletzter Mann flieht nach Unfall zu Fuß über die Autobahn

Nach einem Unfall auf der A5 will ein verletzter Mann zu Fuß über die Gegenspur laufen. Ersthelfer greifen ein – und die Polizei hat einen Verdacht.

Die Polizei hat den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gewesen sein könnte. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei hat den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert gewesen sein könnte. (Symbolbild)

Bad Homburg vor der Höhe (dpa/lhe) - Ein verletzter Mann hat nach einem Unfall versucht, zu Fuß über die Autobahn zu fliehen. Der 30-Jährige habe in der Nacht auf Ostermontag die Kontrolle über sein Auto auf der Autobahn 5 verloren, teilte die Polizei mit. Kurz vor dem Homburger Kreuz im Hochtaunuskreis sei er mit seinem Wagen gegen die linke Schutzplanke geschleudert. 

Danach sei sein Auto noch gegen die rechte Schutzplanke und über die Straße geschleudert, ehe es auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. «Die Fahrbahn wurde durch den Unfall übersät mit Wrackteilen und Betriebsstoffen», hieß es von der Polizei. Ersthelfer hätten den 30-Jährigen aus dem Auto befreit und die Unfallstelle abgesichert. Währenddessen habe der Unfallverursacher versucht, zu Fuß über die Gegenfahrbahn der Autobahn zu flüchten. 

Weitere Ersthelfer hätten die Situation erkannt und seien dem Mann hinterhergelaufen. Er sei dann im Grünbereich des Anschlusskreuzes liegen geblieben, bis der Rettungsdienst eintraf. Der Mann sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe den Verdacht, dass der 30-Jährige alkoholisiert war. Die Ermittlungen dauerten jedoch noch an.

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