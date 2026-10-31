Verletzter Polizist nach Randale bei Regionalliga-Spiel
Nach der Niederlage von Hessen Kassel wollen mehrere Dutzend Heimfans in den Fuldaer Gästeblock eindringen. Die Polizei muss eingreifen.
Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Spiel der Fußball-Regionalliga Südwest im Kasseler Auestadion ist es zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei nahm zehn Menschen vorläufig fest, ein Beamter wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte. Zuvor hatte Hessen Kassel die Partie gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz durch ein spätes Gegentor mit 0:1 verloren
Der Polizei zufolge versuchten nach Spielende mehrere Dutzend Heimfans in den Gästeblock einzudringen. Die Einsatzkräfte schritten ein, um Gewalt zwischen den beiden Fanlagern zu verhindern. Dabei wurde ein Polizeibeamter verletzt. Zehn Verdächtige wurden wegen Landfriedensbruchs vorläufig festgenommen. Die Polizei wertet nach eigenen Angaben auch Bild- und Videomaterial aus und prüft weitere Straftatbestände.