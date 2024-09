Der Weinheimer Fußball-Profi Lukas Rupp spielt jetzt für Hessen Kassel

Er ist wieder da: Lukas Rupp spielt in Deutschland. Am Montagabend wurde offiziell, dass der 33-jährige Weinheimer für Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel auflaufen wird. Nach seinem glücklosen Engagement bei Aris Thessaloniki hat er sich den Nordhessen bis zum Saisonende angeschlossen, will dort als Führungsspieler vorangehen. „Das individuelle Fithalten ging mir auf die Nerven. Also habe ich mir das Angebot des Vereins angehört und nach einem wertschätzenden Gespräch mit dem Trainer beschlossen, dass das für mich passt“, sagt der Mittelfeldakteur, der der teilweise sehr jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung weiterhelfen soll.