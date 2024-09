Das Urteil ist da und die TSG 1862/09 Weinheim wird es akzeptieren: Nach seiner Roten Karte wegen verbaler Entgleisung am Spielfeldrand wird Lukas Cambeis für ein Spiel gesperrt. Der 33-Jährige wird am Sonntag beim TSG-Auftritt in der Fußball-Verbandsliga beim VfB Bretten also nicht auf der Bank sitzen.