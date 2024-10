Drei Unentschieden, davon zwei in der Fremde, ein Heimsieg gegen den SV Waldhof II und die knappe 0:1-Niederlage gegen den FV Fortuna Heddesheim – so richtig schlau wird man aus den Ergebnissen von TS Mosbach in der Fußball-Verbandsliga nicht. Klar ist nur eins: Mit sechs Punkten aus zehn Spielen und dem vorletzten Platz sind die Rollen am Samstag ab 15 Uhr im Weinheimer Sepp-Herberger-Stadion klar verteilt: Von Gastgeber TSG 1862/09, der mit 20 Punkten als Tabellenfünfter nur drei Punkte Abstand zum Tabellenzweiten aus Heddesheim hat, wird ein Heimsieg erwartet. Eine Haltung, die auch TSG-Trainer Lukas Cambeis teilt. Die drei Punkte sind vor dem Verfolgerduell am kommenden Samstag (26.) in Heddesheim fest eingeplant.