Lukas Cambeis: "Unser Anspruch ist ein Sieg"

Dessen Job in den vergangenen Wochen war es, nicht nur zehn neue Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Allein schon eine Herausforderung. Es galt auch, die Männer an seine Spielidee heranzuführen, die eine kontrollierte Vorbereitung der Offensivaktionen mit kurzen, flachen Pässen und viel Ballbesitz vorsieht. „In Drucksituationen verfallen die Jungs noch zu sehr in alte Muster. Aber wir sind auf einem guten Weg und haben auch einige positive Ausrufezeichen gesetzt.“