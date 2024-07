TSG 1862/09 Weinheim: Eigentor besiegelt Testspiel-Niederlage

Nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen die TSV Auerbach am vergangenen Wochenende haben die Verbandsliga-Fußballer der TSG 1862/09 Weinheim ihr zweites Vorbereitungsspiel der noch jungen Saison verloren. Die Elf des neuen Trainers Lukas Cambeis unterlag dem pfälzischen Oberliga-Aufsteiger SV Viktoria Herxheim am Mittwochabend knapp mit 0:1 (0:0).

Kader ist nahezu komplett

Cambeis konnte auf seinen nahezu kompletten Kader zurückgreifen, zu dem am Mittwoch mit Finn Hoffmann auch ein A-Jugendlicher gehörte. Nach ihren Urlauben standen auch die Routiniers Yannick Schneider, David Keller und Marcel Schwöbel erstmals wieder auf dem Platz.

Nur Dominik Knauer, der noch an den Folgen eines Jochbeinbruchs laboriert, sowie Neuzugang Christian Gabriel Moura (Urlaub) fehlten in der Aufstellung.

Trotz der Niederlage war Teammanager David de Vega mit der Leistung der neuformierten Mannschaft durchaus einverstanden. „Das war ein guter Test gegen einen starken Gegner, der in der Verteidigung sehr robust agiert hat. Wir haben uns aber achtbar aus der Affäre gezogen, es macht jetzt schon Spaß, den Jungs zuzuschauen“, sagt de Vega.

Temporeiches Flügelspiel

Gleiches galt allerdings auch auf der Gegenseite: Zwar brachten die Neuzugänge Danny Kadioglu und Noah Hannawald nach ihren Einwechslungen in der zweiten Halbzeit reichlich Tempo ins Weinheimer Spiel, klare Torchancen konnte sich die Cambeis-Elf allerdings nicht erspielen.

Am Samstag gegen den SVU

Weitere Fortschritte erhoffen sich de Vega und Cambeis im nächsten Testspiel, das bereits am Samstag, 13. Juli, im Sepp-Herberger-Stadion ansteht. Um 12 Uhr empfängt der amtierende Vizemeister der Verbandsliga Baden dann den Meister der hessischen Verbandsliga Süd, Hessenliga-Aufsteiger und Kooperationspartner SV Unter-Flockenbach .

„Das wird bestimmt wieder ein guter Test. Wir befinden uns allerdings weiter in der Findungsphase, weshalb ich davon ausgehe, dass wir wieder die eine oder andere Neuerung ausprobieren werden“, sagt Teammanager David de Vega. Die letzten Testspiel-Derbys hat die TSG 62/09 in durchaus guter Erinnerung: Im Sommer des vergangenen Jahres gab es ein leistungsgerechtes 0:0, in der Winter-Vorbereitung behielten die Weinheimer mit 2:0 die Oberhand.