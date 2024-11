Die TSG 1862/09 Weinheim will mit einem Sieg in die Winterpause

„Wir haben das Spiel gegen Mühlhausen noch einmal analysiert und wissen ganz genau, was wir bei der 1:2-Niederlage am Samstag falsch gemacht haben“, sagt Lukas Cambeis, Trainer von Fußball-Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim. „Die erste Halbzeit war einfach nicht gut genug. In der zweiten hätten wir das Spiel zwar durchaus noch drehen können, die Niederlage war aufgrund des Spielverlaufs aber trotzdem nicht unverdient.“ Damit legt der TSG-Coach die Partie aber auch schon zu den Akten. „Weiter geht’s“, lautet seine Devise.