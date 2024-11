TSG 1862/09 Weinheim überzeugt im letzten Spiel des Jahres 2024

Ob sich Marlon Ludwig am Samstagabend noch wegen anhaltender Schmerzen an der Schulter im Krankenhaus behandeln lassen musste, wurde nicht überliefert. Fakt ist jedoch: Selten dürfte der wuchtige Angreifer von Fußball-Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim nach einer Partie so viele Schulterklopfer bekommen haben, wie dies nach seinem Hattrick beim ebenso überzeugenden, wie vollauf verdienten 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen die U23 des Regionalligisten FC-Astoria Walldorf der Fall war.