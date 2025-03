Allen Widrigkeiten zum Trotz: TSG 1862/09 will in Bruchsal punkten

Weinheim. Eine turbulente Winterpause liegt hinter den Spielern und Verantwortlichen von Fußball-Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim. Seit dem letzten Spiel des Jahres 2024 gegen den FC-Astoria Walldorf II am 23. November (3:0) ging es mächtig rund: So kündigten Cheftrainer Lukas Cambeis, sein Assistent David Limonciello und Teammanager David de Vega geschlossen ihren Rückzug zum Saisonende an, da die durch den Rückzug des Hauptsponsors entstandene Lücke im Budget für die kommende Saison vonseiten des Vereins nicht vollends gestopft werden konnte. Nur wenige Wochen später folgte die Vorstellung von Marcel Hofbauer, der das Traineramt mit Beginn der Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/26 übernehmen wird, sich aber schon jetzt um die Kaderplanung für die kommende Saison kümmern soll.