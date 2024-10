Die TSG 1862/09 ist noch längst nicht satt

„Ich bin froh, dass die Jungs sauer sind.“ Auch Lukas Cambeis, Trainer des Fußball-Verbandsligisten TSG 1862/09 Weinheim wurmt das 1:1 bei Lokalrivale FV Fortuna Heddesheim noch immer. „Wir hätten schon 2:0, 3:0 führen müssen, bevor Heddesheim dann in der letzten halben Stunde stärker geworden ist. Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung und viele haben uns zu dem Punkt gratuliert. Aber es wäre definitiv mehr drin gewesen.“ Cambeis klagt auf hohem Niveau, aber es entspricht eben dem Anspruch der Weinheimer, dass sie nicht zufrieden sind mit einem 1:1 beim Tabellendritten.