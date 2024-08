TSG 1862/09 hat das Achtelfinale im Visier

Während im hessischen Fußballkreis Bergstraße die Saison schon an diesem Wochenende komplett startet, sind an der badischen Bergstraße noch die Pokalwettbewerbe am Laufen. Die TSG 1862/09 Weinheim, die am 18. August mit der Partie beim FC Astoria Walldorf II in die Verbandsliga startet, ist zusammen mit Ligakonkurrent FV Fortuna Heddesheim in der dritten Runde des Rothaus-Pokals des Badischen Fußballverbandes vertreten.

Auf das mühevolle 4:3 bei Landesligist ASV Eppelheim folgte ein souveränes 5:1 bei Landesliga-Vertreter SG SV Lobbach, mit dem sich der neue Weinheimer Trainer Lukas Cambeis sehr zufrieden zeigte. „Das war eine gute Reaktion. Eigentlich hätten wir sogar noch höher gewinnen müssen.“ Und dies trotz angespannter Personallage, die sich auch beim Drittrunden-Einsatz am Sonntag ab 17 Uhr beim nächsten Landesligisten, dem SV Langensteinbach, nicht entspannen wird.

Defensive arg geschwächt

„Wir werden wahrscheinlich wieder mit Youngster Tim Gärtner und Sebastian Beikert in der Defensive auflaufen müssen. Die haben das so noch nie gespielt, es aber zuletzt gut gemacht. Darum bin ich guter Dinge, dass wir auch dieses Spiel gewinnen werden“, sagt Cambeis. Von den etatmäßigen Abwehrspielern fehlt Dominik Knauer noch verletzt, Selim Jungmann ist ebenso wenig einsatzbereit wie Lasse Lulei und auch Gregor Zimmermann wird erst nächste Woche wieder zum Kader stoßen. In der Schaltzentrale fehlt David Keller, der die Olympischen Spiele in Paris besucht, vorne Marlon Ludwig. Das Team stellt sich quasi von selbst auf und wird wieder durch A-Jugendliche ergänzt.

Was die Qualität der Gegner angeht, zeigt sich Cambeis sehr zufrieden. „Das sind alles gute Landesligisten, die perfekt in den Rahmen der Vorbereitung passen.“ Die Vorbereitung insgesamt gehe in eine gute Richtung und die Mannschaft habe reagiert, nachdem beim indiskutablen Testspielauftritt gegen Nußloch Tacheles geredet worden sei. „Wenn wir ab nächster Woche dann komplett sind, haben wir noch zwei Wochen bis zum Saisonstart, wir sind auf einem guten Weg.“ Und wenn am Sonntag alles glatt läuft, könnte es am Kerwe-Wochenende sogar zu einem Verbandsliga-Duell im Achtelfinale kommen – vorausgesetzt Aufsteiger GU Türkischer SV Pforzheim gewinnt zeitgleich in Knielingen.

Heddesheim bei Srbja

Auch der FV Fortuna Heddesheim ist noch nicht komplett. Aber auch ein Magen-Darm-Virus ließ das Team von Trainer René Gölz bei Kreisligist Eberbach beim 9:1 nicht straucheln. Bei Landesligist FK Srbja Mannheim wartet am Sonntag ab 17 Uhr der bislang höchstrangige Gegner.

Die beiden Drittligisten SV Waldhof Mannheim (bei Kreisligist VfK Diedesheim) und SV Sandhausen (bei FC Türkspor Mannheim, Landesliga) greifen aufgrund ihrer Ligaspiele am Wochenende beide erst am Mittwoch um 18.30 Uhr in den Wettbewerb ein.

Auch der Pokal im Fußballkreis Mannheim startet am Wochenende. Fünf Begegnungen sind dabei mit Bergsträßer Beteiligung. Besonders attraktiv sind sicher zwei Derbys: B-Ligist SV Laudenbach empfängt den eine Klasse höher angesiedelten FV Fortuna Heddesheim II. Und auf dem Sportplatz am Langewiesenweg in Hohensachsen empfängt die SGH als A-Klassen-Absteiger den bisherigen Liganachbarn TSG 91/09 Lützelsachsen II.

Viel los im Gorxheimer Tal

In den Ligen geht es für die Teams aus dem Gorxheimer Tal zur Sache. Fußball-Hessenligist SV Unter-Flockenbach hat sich für sein erstes Heimspiel in der neuen Saison einiges vorgenommen. Der Aufsteiger empfängt am Samstag, 15 Uhr, den VfB 1905 Marburg. SVU-Kapitän Morris Nag blickt auf die 0:3-Auftaktniederlage in Fernwald zurück. „Wir waren leider in der Defensive, konnten nicht alles wegverteidigen, offensiv kamen wir gerade mit dem Ball nicht in unser Spiel. Dennoch bin ich sehr positiv für das erste Heimspiel gestimmt.“