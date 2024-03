Vermeintliche Autopanne: Mann gibt sich als Millionär aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei unbekannte Männer haben auf der Autobahn 3 eine Autopanne vorgetäuscht, um an das Bargeld einer Frau zu gelangen. Die 40-Jährige habe am Mittwoch auf einer Autobahnabfahrt zunächst eine Vollbremsung machen müssen, da das Fahrzeug der Männer mittig auf der Spur stand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nachdem sie ihr Auto am Straßenrand abgestellt hatte, kam einer der Männer auf sie zu. In gebrochenem Englisch gab dieser vor, ein Millionär aus Dubai zu sein und seine Kreditkarte verloren zu haben. Zudem sei der Tank seines Autos leer und er brauche Bargeld zum Tanken. Der Frau habe er als Gegenleistung zwei Ringe angeboten, die er von seinen Fingern zog.