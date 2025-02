Heidelberg: Unbekannter täuscht Notlage vor und erleichtert Mann um 1000 Euro

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag auf dem Bismarckplatz in Heidelberg einen Mann getäuscht und ihn um 1.000 Euro betrogen. Laut Polizeiangaben behauptete der Unbekannte, der in englischem Akzent sprach, dem Mann gegenüber bestohlen worden zu sein und dringend Geld zu brauchen.