Unbekannter täuscht Notlage vor und erbeutet 1.000 Euro

Heidelberg (dpa/lsw) - Eine vermeintliche Notlage hat ein Krimineller dazu genutzt, um einen arglosen Bürger auszunehmen. Der Geschädigte wurde nach Angaben der Polizei am Freitag in Heidelberg von einem unbekannten,englischsprachigen Täter angesprochen. Dabei gab der Täter vor,bestohlen worden zu sein und sich deshalb in einer finanziellen Notlagezu befinden. «Zur Abwendung dieser Notlage bat der Beschuldigte den Geschädigten um Auszahlung von 1.000 Euro, nachdem diese angeblich auf das Konto des Geschädigten überwiesen wurden», heißt es in der Pressemitteilung.